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Spor

Bogdanovic NBA kulübüyle anlaştı iddiası

Bogdanovic, Euroleague play-off'larında 5 maçta 31.8 dakika, 17.8 sayı, 6.4 ribaunt ve 2.8 asist ortalamasıyla oynadı

28 Haziran 2017 17:37

Geçen sezon Euroleague'i Türkiye Basketbol Ligi'ni kazanan Fenerbahçe'nin şutör gardı Bogdan Bogdanovic'in NBA kulübü Sacramento Kings ile anlaştığı iddia edildi.

Bir süredir NBA'e transfer iddiaları söz konusu olan 24 yaşındaki Sırp basketbolcunun, Sacramento ekibiyle 3 yıllık, toplam 30 milyon Dolar karşılığında anlaştığı öne sürüldü.

Geçen sezon ligler devam ederken Sacramento Kings Genel Menajeri Vlade Divac da açıklamalarda bulunmuş, gelecek sezon Bogdanovic'in Kings forması giyeceğini söylemişti.

Fenerbahçe'nin şampiyonluklarında skor yükünü çeken isimlerin başında gelen Bogdanovic, Euroleague play-off'larında 5 maçta 31.8 dakika, 17.8 sayı, 6.4 ribaunt ve 2.8 asist ortalamasıyla oynadı.

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Bogdan BogdanovicFenerbahçeEuroleagueVlade DivacNBASacramento Kings

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