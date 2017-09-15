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Spor

Bogdan Tanjevic koçluğu bıraktı

70 yaşındaki deneyimli isim, koçluk kariyerine 1971'de başlamıştı

15 Eylül 2017 13:23

EuroBasket 2017’de Karadağ’ın başında son 16’ya yükselme başarısı gösteren Bogdan Tanjevic, koçluğu bırakma kararı aldı. Türkiye'de de uzun yıllar koçluk yapmış olan Tanjevic, Karadağ Basketbol Federasyonu bünyesinde yerel koçları geliştirme üzerine görev alacak. 

Tanjevic son olarak EuroBasket 2017'de takımı Karadağ'ın Macaristan'ı mağlup ettiği maçın ardından soyunma odasında sigara içmiş; deneyimli koç, FIBA tarafından 2 bin Euro ile cezalandırılmıştı.

1971 yılında Bosna'nın başında koçluk kariyerine başlayan Tanjevic, 2017 yılında Karadağ'ın başındayken basketbola 'koç' olarak veda etti.

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