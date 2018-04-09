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Boğazlarına olta takılan 2 deniz kaplumbağası telef oldu

Burhan CEYHAN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, farklı zamanlarda kıyıya vurmuş halde bulunan caretta ceratta cinsi 2 deniz kaplumbağasının boğazlarına takılan oltalar yüzünden telef olduğu anlaşıldı

09 Nisan 2018 13:34

Burhan CEYHAN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, farklı zamanlarda kıyıya vurmuş halde bulunan caretta ceratta cinsi 2 deniz kaplumbağasının boğazlarına takılan oltalar yüzünden telef olduğu anlaşıldı.
Davutlar Mahallesi\'nde vatandaşlar farklı zamanlarda kıyıya vurmuş halde caretta ceratta cinsi 2 deniz kaplumbağası buldu. Her iki olay da Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Yetkililer, deniz kaplumbağalarının boğazlarındaki olta yüzünden boğulduğunu belirledi. EKODOST Başkanı Bahattin Sürücü, bir günde 2 caretta caretta\'nın boğularak öldüğüne değinerek, \"Bugün ikinci deniz kaplumbağası vakası oldu. Birisi sabah Güvercin Ada kıyılarındaydı. Bu küçüktü ağzında misina vardı. Olta yutmuş ve ölmüş. Balıkçıların bu tür durumlarda misinayı keserek kaplumbağayı denize bırakmaması gerekiyor. Olta ağzında denizde beslenemediği için ölüyorlar. Bu tür durumlarda balıkçıların yetkilileri arayarak bilgi vermeleri ve yardım istemeleri gerekiyor. Gönüllü veterinerler tarafından onu kurtarma imkanı bulabiliyoruz. İkinci olayda ise kaplumbağanın denizde boğulduğunu düşünüyoruz. Balık ağlarına takılıyor suyun üzerine çıkıp hava alamıyor bu nedenle boğularak ölüyorlar. Zamanında müdahale edildiğinde bunların bir çoğunu kurtarabiliyoruz\" dedi.
Deniz kaplumbağaları, kıyıdan alınarak gömülmek üzere başka bir yere götürüldü.

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