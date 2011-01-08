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Ekonomi

Boğazlardan geçiş için 'altın frank' ücreti

Yıldız, boğaz geçişlerinde Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden kaynaklanan ve 'altın frank' olarak adlandırılan yüksek geçiş ücreti hakk

08 Ocak 2011 02:00

T24 - Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan sürpriz açıklama. Yıldız, boğaz geçişlerinde Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden kaynaklanan ve 'altın frank' olarak adlandırılan yüksek geçiş ücreti hakkını kullanabileceğini açıkladı.

Yıldız, İstanbul ve Çanakkale Boğazı’ndan günde ortalama 18 tankerle, yılda 150 milyon ton petrol taşındığını vurguladı.
 
Bunun İstanbul için güvenli olmadığını vurgulayan Yıldız, “Evet Montrö Anlaşması’nda Boğazlar’dan talep eden herkesin geçebileceği hükmü var ancak bir başka madde da Türkiye’ye birtakım haklar veriyor” dedi.
 
Altın Frank’ın geçiş ücretlerini çok ciddi artıran bir düzenleme olduğunu belirten Yıldız, “İstanbul’u hiçbir şekilde riske atmayız. Dışişleri, Ulaştırma, Çevre Bakanlıkları ile birlikte dörtlü bir toplantı yaparak konunun üzerinde çalışacağız. Konunun ayrıntılı olarak tartışılmasını istiyoruz” diye konuştu.
 
Bakan Yıldız, 2010 yılında olduğu gibi 2011 yılında da kısa vadede elektrik ve gaz fiyatlarına zam yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını kaydetti.

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