Boğazköy Barajı kenarında ceset bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde Boğazköy Barajı yakınlarında erkek cesedi bulundu. Tüfekle intihar ettiği tahmin edilen kişinin 42 yaşındaki Nazım Şentürk olduğu belirtildi.

İnegöl İlçesi\'nde bulunan Boğazköy Barajı\'na avlanmaya giden balıkçılar, saat 04.00 sıralarında baraj kenarında hareketsiz durumda bir kişiyi görünce hemen ilçe jandarma komutanlığına bilgi verdi. Cesedin, otomobil ile olay yerine gelen ve tüfek ile intihar ettiği tahmin edilen Nazım Şentürk\'e ait olduğu öğrenildi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılırken, olayda kullanılan tüfeğe ise el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Jandarma, Nazım Şentürk\'ün ailesini araştırıyor.

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