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Boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İZMİR),(DHA)- İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde yaşayan 35 yaşındaki R

11 Eylül 2017 14:15

Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İZMİR),(DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde yaşayan 35 yaşındaki R.G., çıkan tartışma sonrası 52 yaşındaki Ahmet Girgin\'i boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Olay, bugün saat 00.35 sıralarında, 302 Sokak\'taki bir evin önünde meydana geldi. R.G., kendisine saldırdığını öne sürdüğü Ahmet Girgin\'i boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde kalmasına rağmen 3 tekerlekli elektrikli bisikletine binen Girgin, yaralandığı yerden yaklaşık 1300 metre mesafede bulunan Kuvvetli Mahallesi 2\'nci Kır Çiçeği Sokağı\'ndaki evine gitmek üzere yola çıktı.
Girgin, evinin yakınlarında elektrikli bisikletten yere düştü. Girgin\'i görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Girgin\'i ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Girgin, yaşamını yitirdi.
Katil zanlısı R.G., polis tarafından gözaltına alındı. R.G., Girgin ile birlikte İ.T. (57) ile H.V.\'nin (26) 2 bin 500 lira parasını gasp ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine İ.T. ve H.V. gözaltına alındı. Girgin\'in cesedi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Ayrıca Girgin\'in evinin yakınında, yol kenarında kendisine ait olduğu belirtilen bir tüfek ile 6 fişek bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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