Bademcik ameliyatı olan çocuğun boğazında gazlı bez unutuldu

İzmir'de özel bir hastanede geniz eti ve bademcik ameliyatı olan 7 yaşındaki Temuçin Metehan Şen, boğazında unutulan gazlı bez nedeniyle ölümün kıyısından döndü. Tam 1 hafta boyunca yemek yiyemeyen, nefes almakta bile zorlanan minik Temuçin’in kontrole götürülmesine rağmen boğazında unutulan gazlı bez, çocuğun istifra etmesiyle boğazından çıktı.

DHA'nın haberine göre olay şöyle gelişti; İzmir’in Bornova ilçesinde yaşan Mesut Şen ile eşi Gökşen Şen, ilkokul 2. sınıf öğrencisi olan tek çocukları Temuçin Metehan Şen’i geniz eti şikayeti nedeniyle özel bir hastaneye götürdü. Bahse konu hastanenin başhekimi, minik Temuçin'in sağlığına kavuşması için ameliyat olması gerektiğini söyledi. Küçük Temuçin’in ameliyattan çıkmasının ardından Şen ailesi için kabus dolu hafta başladı. Küçük çocuğun ameliyatın ardından daha da kötü olduğunu anlayan Gökşen Şen, “Ameliyattan sonra çocuğun çenesi yamuluyordu, nefes alamıyordu. Çok kötü bir koku ve burun akıntısı vardı. Doktor bize ‘kalmanıza gerek yok’ dedi. Biz kalmak istediğimizi söyledik. Çünkü çocuk bize normal gelmiyordu” dedi.

"Anne boğuluyorum dedi"

Taburcu olduktan sonra birkaç kez daha hastaneye gittiklerini söyleyen anne Şen, “Doktor, Temuçin tek çocuk olduğu için bu tür hareketler yapıyor. En son kontrole gittiğimiz gün eve gelmek istemedim. Oğlumun sevdiği restorana gidip yemek yedirmek istedim. Daha sonra kusmaya başladı ve ağzından daha büyük bir bez geldi. Bezi çıkartıp çıkartmamakta kararsız kaldım kanama olabilir diye. Temuçin’e sorduğumda ‘çek anne boğuluyorum’ dedi. Hastaneye gittiğimizde benden bezi istediler. Başka bir doktora gittik, ‘çocuğu iyi ki uyutmamışsınız’ dedi” ifadelerini kullandı.

Minik oğlunun ölüme yakın olduğu o anları anlatırken gözleri dolan talihsiz anne, “Ben bugün kazaklarını katlarken bile kötü şeyler düşündüm. Yere bakamıyorum, toprağa bakamıyorum biz ilk defa evlat sahibi olduk. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bazen mutlu oluyorum o yanımda diye bazen delirecek gibi oluyorum terapi görmeye başlayacağız” diye konuştu.

"AİHM'e kadar gideceğim"

Olayla ilgili hukuk mücadelesine başlayacaklarını da kaydeden Gökşen Şen, şöyle konuştu:

“Keşke daha önce birisi bu olayı yaşasaydı da biz yaşamasaydık diyemeyiz. Biz yaşadık, bizden sonra başka kimsenin evladı yaşamasın. Devletimiz, devlet hastanelerine daha fazla özen göstersin biz de özel hastanelere gitmeyelim. Suç duyurusunda bulunduk. Ama ben bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar taşıyacağım.”

Boğazındaki gazlı bezi fark ettikleri anı anlatan küçük Temuçin ise “Ben de şikayetçiyim o doktordan” dedi.