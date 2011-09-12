Boğazına kaçan vida öldürdü!

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Daha önce by-pass olmuş



Olay Arafilboyu Mahallesi’nde 8 Eylül günü meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı’ndan emekli teknisyen Orhan Tuncer, bir arkadaşının evine elektrik arızasını onarmaya gitti. Tamirat sırasında söktüğü iki vidayı dudaklarının arasına koyan Tuncer, bu sırada aniden hapşırınca vidalardan biri nefes borusuna kaçtı. Olaydan sonra nefes almakta zorlanan ve fenalık geçiren Orhan Tuncer önce Numune Eğitim ve Araştırma, ardından da KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan muayenede, Tuncer’in nefes borusuna kaçan vidanın akciğerine saplandığı belirlendi. Tuncer, ameliyata alınması için görüşmeler yapılırken yaşamını yitirdi.Emekli teknisyen Orhan Tuncer, İskenderpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Konu hakkında açıklama yapan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hastanın getirildiğinde sağlık durumunun çok kötü olduğunu belirterek şöyle dedi:"Hasta bize ilk geldiğinde durumu çok kritikti. Arkadaşlar hemen ilk müdahaleyi yaptılar, yatırdılar. Hasta daha önce baypas ameliyatı geçirdiği için, ’yeni bir ameliyatı kaldırır mı kaldıramaz mı’ diye Kardiyoloji ve Anestezi’den görüş istendi. Risk taşıdığı için ikinci bir ameliyat yapılamadı. Yine de konu hakkında incelemeleri yürütüyoruz."