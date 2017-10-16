Boğazına kaçan ceviz, 2 yaşındaki Arda'nın ölümüne neden oldu

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde, boğazına kabuklu ceviz kaçan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 yaşındaki Arda Yıldırım\'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Milas\'ın kırsal Ortaköy Mahallesi\'nde yaşayan ve bir maden ocağında operatör olarak çalışan 35 yaşındaki Beyhan Yıldırım\'ın oğlu Arda, annesi 27 yaşındaki Hülya Yıldırım\'la 14 Ekim sabahı evlerinin yakınındaki parka gitti. Elindeki cevizi kabuğuyla ağzına sokan Arda, parktaki oyuncak arabada oynamaya başladı. Bir ara dengesini kaybeden minik Arda, düştü. Düşerken, ağzındaki ceviz Arda\'nın boğazına kaçtı. Anne Yıldırım, boğazına kaçan ceviz nedeniyle nefes alamayıp, yerde çırpınan oğluna yardım etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Milas 75\'inci Yıl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan çocuk, uzun süre nefessiz kaldığı için doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

İki torunundan birini kaybetmenin acısını yaşayan dede İbrahim Yıldırım, \"Arda, parkta oynarken, elindeki cevizi ağzına atmış. Ardından da arabadan düşüp, devrilince ceviz, boğazına kaçmış. Bütün bildiğimiz bu. Acımız büyük\" dedi.

Minik Arda\'nın hastane morgundan yakınları tarafından alınan cenazesi, bugün öğle vakti beklenmeden Ortaköy Mezarlığı\'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.