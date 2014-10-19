Boğaz'ın altından geçecek Avrasya Tüneli'nin yüzde 35'i tamamlandı

Avrasya Tüneli Projesi çalışmaları, deniz tabanının altında devam ediyor. Tünelin yüzde 35'i tamamlanırken, Boğazın altında kazılması gereken 2 bin 160 metrelik mesafe kaldı. Asya ve Avrupa'yı ilk defa deniz tabanının altından karayoluyla birbirine bağlayacak projenin çalışmaları yer altında ve yüzeyde devam ediyor.

Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, toplam tünel uzunluğu 5 bin 400 metre olan projenin 3 bin 340 metresi Boğazın altında kalıyor. Bağlantı yollarıyla toplamda 14 bin 600 metrelik uzunluğa sahip olacak Avrasya Tüneli Projesi’nin en derin noktası, İstanbul Boğazı'nın 106,4 metre derinliğinde yer alacak.

Projenin ana kısmı ise "Tırtıl" adı verilen 120 metre uzunluğundaki dev Tunnel Boring Machine (TBM) makinesinin çalışmaları oluşturuyor. Doğal afetlere karşı dayanıklı olarak inşa edilen tünelin 13,7 metre kazı çapına sahip enini tamamen kaplayan araç, İstanbul Boğazı'nın tabanının altından toprağı kazarak iç çeperi inşa ediyor.

"Tırtıl"ın, uzunluğu ve modern kazı ve segman yerleştirme biçimleriyle Türkiye'deki en üstün kazı makinesi olduğu belirtiliyor. Yetkililer, projenin şantiyelerinde şu ana kadar, ölüme ya da ciddi yaralanmaya sebebiyet verecek bir iş kazası meydana gelmediğini kaydetti. İş güvenliği uyarı levhalarının sıklıkla kullanıldığı şantiyede personelin düzenli olarak denetlendiği belirtildi. Temeli 26 Şubat 2011'de atılan Avrasya Tüneli’nin tasarım, inşaat ve 24 yıl 5 ay süreyle işletilmesi, Türkiye’den Yapı Merkezi ve Güney Kore’den SK E&C’nin kurduğu Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) tarafından Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilecek. Proje için 1,3 milyar dolar yatırım yapılacak.

Avrasya Tüneli geçiş ücreti, otomobiller için 4 dolar+ KDV ve minibüsler için 6 dolar+ KDV tutarı karşılığı Türk Lirası olacak. Avrasya Tüneli, yoğun trafiğin etkili olduğu İstanbul'da yolculuk süresini önemli ölçüde azaltarak, Asya ve Avrupa yakaları arasında 100 dakikaya varan ulaşım süresini 15 dakikaya kadar indirmeyi amaçlıyor.