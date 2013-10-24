Boğaziçi'nden ODTÜ'ye destek

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, ODTÜ'ye destek için basın açıklaması yaptı ve "ODTÜ'ye yapılan gece baskınını şiddetle kınıyoruz" dedi.
"ODTÜ'ye yapılan gece baskınını şiddetle kınıyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
" Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 18 Ekim Cuma günü ODTÜ yerleşkesine yapmış olduğu tecavüzü kesinlikle kabul edilemez buluyor, şiddetle kınıyoruz. Bir üniversite yerleşkesine, üniversite yönetiminden izin almaksızın, hatta haber dahi vermeksizin gece saatlerinde çitleri yıkarak girmek ve 3000 civarında ağacı sökmek, üniversiteye hem hukuk dışı hem etik dışı bir saldırıdır. Üstelik bu baskın, söz konusu yol planı henüz askıdayken ve ODTÜ ile devlet yetkililerinin itiraz görüşmeleri sürerken gerçekleşmiştir. Ankara Belediyesi'nin hiçbir hukuk, ahlak ve çevre anlayışına uymayan bu kaba güç gösterisi karşısında ODTÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerini sonuna kadar desteklediğimizi tüm kamuoyuna duyururuz. Bu ve benzer saldırılara karşı onlarla aynı safta mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadele, üniversitenin özerklik, özgürlük ve onur mücadelesidir ve sonunda üniversite kazanacaktır."
Basın açıklamasına imza atan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri:
A.Nazlı Başak
Ahmet Bülbül
Ahmet Ersoy
Ahmet Koman
Ahu Ersözlü
Alaz Pesen
Albert Ali Salah
Ali Kerem Saysel
Ali Rıza Kaylan
Alp Eden
Alpar Sevgen
Arda Yalçınkaya
Arzu Akbatur
Arzu Çelik
Arzu Öztürkmen
Arzucan Özgür
Aslı Göksel
Aslı Özyar
Aslı Sencer
Aslı Tarkan Kalaycıoğlu
Aslı Tolun
Ata Akın
Atilla Yılmaz
Aybek Korugan
Aydan Gülerce
Aydın Pesen
Ayfer Bartu Candan
Ayfer Hortaçsu
Ayhan Koc
Aylin Alkaç
Aylin Bölkür Çağlayan
Aylin Ünaldı
Aylin Vartanyan
Ayşe Buğra
Ayşe Caner
Ayşe Gürel
Ayşecan Boduroğlu
Ayşegül Metindoğan Wise
Ayşegün Soysal
Ayşen Candaş
Ayşenaz Koş
Aysun Dizdar
Bahar Güner
Balkız Öztürk
Barış Buyukokutan
Başak Demirhan
Begüm Özkaynak
Belgin Tekçe
Belkıs Halfon
Bengü Borkan
Betül Kırdar
Betül Tanbay
Bige Kolukısa İnelmen
Bilge Ataca
Biray Kolluoğlu
Buket Güzel
Bülent Küçük
Bülent Sankur
Burak Demirel
Burak Güçlü
Burak Gürel
Çağlar Keyder
Çağrı Diner
Can Aydiner
Can Candan
Caner Taşkın
Cem Alptekin
Cem Ersoy
Cem Say
Cengizhan Öztürk
Cenk Özbay
Cevza Sevgen
Ceyda Arslan-Kechriotis
Ceyhun Elgin
Çiğdem Dalay
Çiğdem Kafescioğlu
Deniz Albayrak-Kaymak
Derin Terzioğlu
Dilek Demirci
Dilek Doltaş
Dilek Ünalan
Diler Öner
Duygu Köksal
Ebru Diriker
Edhem Eldem
Elif Alakavuk
Elif Aysimi Duman
Elif Özkırımlı
Elif Ünlü
Emine Erktin
Emine Fişek
Engin Ader
Ercan Alp
Erol Köroğlu
Ersan Demiralp
Eser Taylan
Esra Battaloğlu
Esra Mungan
Eşref Eşkinat
Ethem Alpaydın
Evren Samur
Fahriye Fevzioğlu
Faik Başkaya
Falih Köksal
Faruk Birtek
Fatma Anğ
Fatma Gök
Fatoş Erkman
Ferhan Çeçen
Ferhunde Özbay
Ferit Öztürk
Fikret Adaman
G. Gülsün Akın
Gönenç Yücel
Gül Sosay
Gülcan Erçetin
Güler Fişek
Günay Anlaş
Günay Kocasoy
Günizi Kartal
H. Özcan Gülçür
H.Işıl Bozma
Hadi Özbal
Hakan Ertürk
Hakan Yaşarcan
Hale Saybaşılı
Hamdi Erkunt
Hamdi Torun
Hamit Fişek
Hande Çağlayan
Hande Tekdemir
Harika Altuğ
Hasan Bedir
Hayal Köksal
İbrahim Yaman
İlhan Or
İpek Seyalıoğlu
Irmak Çiçek Yücel
Işıl Baş
İsmail Kaplan
Jonathan Ross
Jülide Öztürk
Kerem Uğuz
Kim Fortuny
Kıvanç İnelmen
Kıvanç Karaman
Koray Calışkan
Koray Durak
Kuyaş Buğra
Lamia Gülçur
Levent Yıldıran
M. Asım Karaömerlioğlu
Maria D. Alvarez
Mehmet Çamurdan
Mehmet Nâfi Artemel
Mehmet Ufuk Caglayan
Mehtap Işık
Melek Türker Saçan
Meltem Ahıska
Meltem Gürle
Meltem Kelepir
Meltem Toksöz
Merâl Demirel
Meral Serdaroğlu
Merve Akbaş
Metin Arık
Mine Eder
Mine Göl-Güven
Mine Nakipoğlu
Müfide Pekin
Muhittin Mungan
Müjgan Şahinoğlu
Murat Akan
Murat Baç
Murat Gülsoy
Murat Koyuncu
Murat Yılmaz
Mustafa Alper
Mustafa Baydoğan
Nadir Özbek
Nazan Üstündağ
Necati Aras
Nejla Osseiran
Nermin Abadan-Unat
Neş'e Bilgin
Nesrin Okay
Nesrin Özören
Nevra Necipoğlu
Nihal Ercan
Nihan Nugay
Nilüfer Andiç
Noémi Lévy-Aksu
Nüket Esen
Nükhet Sirman
Nur Gürani Arslan
Nur Sankur
Nuri Ersoy
Oktay Demircan
Olcay Akyıldız
Öner Hortaçsu
Orhan Torul
Orhan Yenigün
Oya Pancaroğlu
Oya Tuğçu Özağaç
Özlem Beyarslan
Özlem Öğüt
Özlem Öz
Pınar İlkkaracan
Pınar Pektaş
Pınar Yolum
Rana Sanyal
Raşit Bilgin
Refik Güllü
Reşad Kayalı
Reşit Canbeyli
Rıfat Okçabol
Sakine ÇİL
Şebnem Yalçın
Şehnaz Karaatlı
Şehnaz Tahir Gürçağlar
Selcan Kaynak
Selçuk Esenbel
Sema Sakarya
Semih Türkoğlu
Şemsa Özar
Senem Yıldız
Seniha Furtun
Serdar Altok
Serdar Soyoz
Serra Müderrisoğlu
Sevda Bekman
Sevgin Akış Roney
Şevket Pamuk
Sibel Tatar
Sinan Işık
Sinem Gürsoy Çakmak
Suat Karantay
Sumru Özsoy
Taner Bilgiç
Taylan Cemgil
Tınaz Ekim
Tolga Umut Kuzubaş
Tuna Kuyucu
Tuna Tuğcu
Turgut Nugay
Ulaş Tezel
Ülker Bilgin
Ümit Bilge
Umut Turem
Ünal Zenginobuz
Vangelis Kechriotis
Viktorya Aviyente
Yağmur Denizhan
Yahya M. Madra
Yaman Barlas
Yasemin Kahya
Yavuz Akpınar
Yıldız Silier
Yücel Terzibaşoğlu
Z. Hande Sart
Zafer Yenal
Zehra Toska
Zeliha Gülçat
Zeynep Ata
Zeynep Erdiller
Zeynep Gambetti
Zeynep Kadirbeyoğlu
Zeynep Kızıltepe
Zeynep Sabuncu
Zeynep Uysal
Zuhal Çetin
Zuhal Kaplan Arık
Zuhre Aksoy