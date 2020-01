Boğaziçi'nden ODTÜ'ye destek

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, ODTÜ'ye destek için basın açıklaması yaptı ve "ODTÜ'ye yapılan gece baskınını şiddetle kınıyoruz" dedi.

"ODTÜ'ye yapılan gece baskınını şiddetle kınıyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 18 Ekim Cuma günü ODTÜ yerleşkesine yapmış olduğu tecavüzü kesinlikle kabul edilemez buluyor, şiddetle kınıyoruz. Bir üniversite yerleşkesine, üniversite yönetiminden izin almaksızın, hatta haber dahi vermeksizin gece saatlerinde çitleri yıkarak girmek ve 3000 civarında ağacı sökmek, üniversiteye hem hukuk dışı hem etik dışı bir saldırıdır. Üstelik bu baskın, söz konusu yol planı henüz askıdayken ve ODTÜ ile devlet yetkililerinin itiraz görüşmeleri sürerken gerçekleşmiştir. Ankara Belediyesi'nin hiçbir hukuk, ahlak ve çevre anlayışına uymayan bu kaba güç gösterisi karşısında ODTÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerini sonuna kadar desteklediğimizi tüm kamuoyuna duyururuz. Bu ve benzer saldırılara karşı onlarla aynı safta mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadele, üniversitenin özerklik, özgürlük ve onur mücadelesidir ve sonunda üniversite kazanacaktır."

Basın açıklamasına imza atan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri:

A.Nazlı Başak

Ahmet Bülbül

Ahmet Ersoy

Ahmet Koman

Ahu Ersözlü

Alaz Pesen

Albert Ali Salah

Ali Kerem Saysel

Ali Rıza Kaylan

Alp Eden

Alpar Sevgen

Arda Yalçınkaya

Arzu Akbatur

Arzu Çelik

Arzu Öztürkmen

Arzucan Özgür

Aslı Göksel

Aslı Özyar

Aslı Sencer

Aslı Tarkan Kalaycıoğlu

Aslı Tolun

Ata Akın

Atilla Yılmaz

Aybek Korugan

Aydan Gülerce

Aydın Pesen

Ayfer Bartu Candan

Ayfer Hortaçsu

Ayhan Koc

Aylin Alkaç

Aylin Bölkür Çağlayan

Aylin Ünaldı

Aylin Vartanyan

Ayşe Buğra

Ayşe Caner

Ayşe Gürel

Ayşecan Boduroğlu

Ayşegül Metindoğan Wise

Ayşegün Soysal

Ayşen Candaş

Ayşenaz Koş

Aysun Dizdar

Bahar Güner

Balkız Öztürk

Barış Buyukokutan

Başak Demirhan

Begüm Özkaynak

Belgin Tekçe

Belkıs Halfon

Bengü Borkan

Betül Kırdar

Betül Tanbay

Bige Kolukısa İnelmen

Bilge Ataca

Biray Kolluoğlu

Buket Güzel

Bülent Küçük

Bülent Sankur

Burak Demirel

Burak Güçlü

Burak Gürel

Çağlar Keyder

Çağrı Diner

Can Aydiner

Can Candan

Caner Taşkın

Cem Alptekin

Cem Ersoy

Cem Say

Cengizhan Öztürk

Cenk Özbay

Cevza Sevgen

Ceyda Arslan-Kechriotis

Ceyhun Elgin

Çiğdem Dalay

Çiğdem Kafescioğlu

Deniz Albayrak-Kaymak

Derin Terzioğlu

Dilek Demirci

Dilek Doltaş

Dilek Ünalan

Diler Öner

Duygu Köksal

Ebru Diriker

Edhem Eldem

Elif Alakavuk

Elif Aysimi Duman

Elif Özkırımlı

Elif Ünlü

Emine Erktin

Emine Fişek

Engin Ader

Ercan Alp

Erol Köroğlu

Ersan Demiralp

Eser Taylan

Esra Battaloğlu

Esra Mungan

Eşref Eşkinat

Ethem Alpaydın

Evren Samur

Fahriye Fevzioğlu

Faik Başkaya

Falih Köksal

Faruk Birtek

Fatma Anğ

Fatma Gök

Fatoş Erkman

Ferhan Çeçen

Ferhunde Özbay

Ferit Öztürk

Fikret Adaman

G. Gülsün Akın

Gönenç Yücel

Gül Sosay

Gülcan Erçetin

Güler Fişek

Günay Anlaş

Günay Kocasoy

Günizi Kartal

H. Özcan Gülçür

H.Işıl Bozma

Hadi Özbal

Hakan Ertürk

Hakan Yaşarcan

Hale Saybaşılı

Hamdi Erkunt

Hamdi Torun

Hamit Fişek

Hande Çağlayan

Hande Tekdemir

Harika Altuğ

Hasan Bedir

Hayal Köksal

İbrahim Yaman

İlhan Or

İpek Seyalıoğlu

Irmak Çiçek Yücel

Işıl Baş

İsmail Kaplan

Jonathan Ross

Jülide Öztürk

Kerem Uğuz

Kim Fortuny

Kıvanç İnelmen

Kıvanç Karaman

Koray Calışkan

Koray Durak

Kuyaş Buğra

Lamia Gülçur

Levent Yıldıran

M. Asım Karaömerlioğlu

Maria D. Alvarez

Mehmet Çamurdan

Mehmet Nâfi Artemel

Mehmet Ufuk Caglayan

Mehtap Işık

Melek Türker Saçan

Meltem Ahıska

Meltem Gürle

Meltem Kelepir

Meltem Toksöz

Merâl Demirel

Meral Serdaroğlu

Merve Akbaş

Metin Arık

Mine Eder

Mine Göl-Güven

Mine Nakipoğlu

Müfide Pekin

Muhittin Mungan

Müjgan Şahinoğlu

Murat Akan

Murat Baç

Murat Gülsoy

Murat Koyuncu

Murat Yılmaz

Mustafa Alper

Mustafa Baydoğan

Nadir Özbek

Nazan Üstündağ

Necati Aras

Nejla Osseiran

Nermin Abadan-Unat

Neş'e Bilgin

Nesrin Okay

Nesrin Özören

Nevra Necipoğlu

Nihal Ercan

Nihan Nugay

Nilüfer Andiç

Noémi Lévy-Aksu

Nüket Esen

Nükhet Sirman

Nur Gürani Arslan

Nur Sankur

Nuri Ersoy

Oktay Demircan

Olcay Akyıldız

Öner Hortaçsu

Orhan Torul

Orhan Yenigün

Oya Pancaroğlu

Oya Tuğçu Özağaç

Özlem Beyarslan

Özlem Öğüt

Özlem Öz

Pınar İlkkaracan

Pınar Pektaş

Pınar Yolum

Rana Sanyal

Raşit Bilgin

Refik Güllü

Reşad Kayalı

Reşit Canbeyli

Rıfat Okçabol

Sakine ÇİL

Şebnem Yalçın

Şehnaz Karaatlı

Şehnaz Tahir Gürçağlar

Selcan Kaynak

Selçuk Esenbel

Sema Sakarya

Semih Türkoğlu

Şemsa Özar

Senem Yıldız

Seniha Furtun

Serdar Altok

Serdar Soyoz

Serra Müderrisoğlu

Sevda Bekman

Sevgin Akış Roney

Şevket Pamuk

Sibel Tatar

Sinan Işık

Sinem Gürsoy Çakmak

Suat Karantay

Sumru Özsoy

Taner Bilgiç

Taylan Cemgil

Tınaz Ekim

Tolga Umut Kuzubaş

Tuna Kuyucu

Tuna Tuğcu

Turgut Nugay

Ulaş Tezel

Ülker Bilgin

Ümit Bilge

Umut Turem

Ünal Zenginobuz

Vangelis Kechriotis

Viktorya Aviyente

Yağmur Denizhan

Yahya M. Madra

Yaman Barlas

Yasemin Kahya

Yavuz Akpınar

Yıldız Silier

Yücel Terzibaşoğlu

Z. Hande Sart

Zafer Yenal

Zehra Toska

Zeliha Gülçat

Zeynep Ata

Zeynep Erdiller

Zeynep Gambetti

Zeynep Kadirbeyoğlu

Zeynep Kızıltepe

Zeynep Sabuncu

Zeynep Uysal

Zuhal Çetin

Zuhal Kaplan Arık

Zuhre Aksoy