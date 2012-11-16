Boğaziçi'nde YÖK Başkanı'na yumurtalı protesto

Boğaziçi Üniversitesi’nde Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği’nin düzenlediği YÖK Yasa Taslağı toplantısına katılan YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, ‘tweet de atarız, yumurta da YÖK’e de, yasasına da hayır’ diyen bir grup öğrenci tarafından yumurta atılarak protesto edildi.

DHA'da yer alan habere göre; Yeni YÖK Yasa Taslağı çalışmalarıyla ilgili Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve öğretim üyelerinin yaptığı konuşmalardan sonra, soru cevap bölümünde Öğrenci Kollektifleri üyesi bir öğrenci söz aldı.

Yeni YÖK Taslağı’nı eleştiren öğrenci, konuşmasının sonunda YÖK Başkanı Çetinsaya’ya "Ben tahmin ediyorum konuşmamın başından beri o örneği verdikten sonra kendisi de korkmaya başladı. Evet biz tweet attık sıra yumurtada" dediği sırada yanında bulunan diğer öğrenci YÖK başkanına yumurta fırlattı. Atılan yumurta isabet etmezken öğrenciler özel güvenlik ve üniversite görevlileri tarafından yaka paça dışarıya çıkarıldı.

Bu sırada dışarıda toplanan yaklaşık 20 kişilik öğrenci grubu da sloganlar atarak rektörlük binasına girmek istedi. Rektörlük kapısı görevliler tarafından kapatılınca öğrenciler bu kez "Bu sana yetmez ama daha fazla yumurta" sloganları atarak yumurta fırlattı. Dışarıya çıkan öğrenci grubu burada yaptığı basın açıklamasında; "Ağzınıza her YÖK Yasası lafını doladığınızda, gerçekleri göstermek için elimizde dosyalarımızla verilerimizle, taleplerimizle tam karşınıza dikileceğiz. Üniversitelerin gerçekten parasız ve demokratik olması için mücadele eden Öğrenci Kollektifleri, YÖK Yasası’nı geçirtmeyecek" denildi.