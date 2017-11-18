Boğaziçililer yılın spor ''en''lerini seçiyor

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, bu yıl yedincisini düzenlediği ödüllerle Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla 2017’nin spor 'en'lerini seçecek.

Boğaziçili öğrencilerinin 12 Kasım - 10 Aralık tarihleri arasında oylamaya katılarak seçeceği 'en'ler 10 ayrı kategoride değerlendiriliyor.

Öğrenciler, En İyi Takım, En İyi Basketbol Oyuncusu, En İyi Voleybol Oyuncusu, En İyi Çıkış Yapan Takım, En İyi Bireysel Sporcu, En İyi Çıkış Yapan Sporcu, En İyi Antrenör, En İyi Spor Yorumcusu, En İyi Yönetici ve En İyi Spor Programı kategorilerinde 'en'lere oy verecek.

Yılın 'en'leri 18 Aralık Pazartesi saat 21:00'de Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da 2017 yılına damgasını vurmuş sporcular, yöneticileri, antrenörler ve federasyon yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.

Törende ayrıca Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği) adıyla özel ödüller ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü de verilecek.

Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğu

Geçmişi 1896 yılındaki “The Athletic Association”a dayanan ve günümüze kadar birçok ilke imza atan organizasyon sahibi Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğu olma özelliğini taşıyor.

Kategorilere göre adaylar:

En iyi basketbol oyuncusu: Bogdan Bogdanovic, Brad Wanamaker, Kayla Mcbride, Olcay Çakır, Vladimir Stimaç

En iyi voleybol oyuncusu: Bartosz Kurek, Eda Erdem Dündar, Polina Rahimova, Tijana Boskovic, Zhu Ting

En iyi bireysel sporcu: Ayşe Begüm Onbaşı, Melek Hu, Nur Tatar, Yasemin Adar, Yasmani Copello Escobar

En İyi Antrenör: Giovanni Guidetti, Oleg Mukhin, Şenol Güneş, Ufuk Sarıca, Željko Obradović

En İyi Spor Yöneticisi: Fikret Orman, Maurizo Gherardini, Metin Şahin, Musa Aydın, Seyit Mehmet Özkan

En iyi Takım: Beşiktaş Futbol Takımı, Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı, Enka Atletizm Takımı, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı,

En iyi çıkış yapan takım: Başakşehir Futbol Takımı, Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Göztepe SK Futbol Takımı, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı

En iyi çıkış yapan sporcu: Cengiz Ünder, Ebrar Kararkurt, İbrahim Ahmed Acar, Mizgin Ay, Zeliha Ağrıs

En iyi spor programı: Bein Euroleague, Gol, Set Smaç Maç, Spor Servisi, Tenis Raporu

En iyi spor yorumcusu: Güntekin Onay, İhsan Bayülken, Mehmet Demirkol, Uğur Karakullukçu, Uğur Meleke