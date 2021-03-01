Boğaziçili akademisyenler, Melih Bulu'nun atamasının iptali için Danıştay'a başvurdu

Boğaziçi Üniversitesinden çok sayıda akademisyen, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Melih Bulu 'nun üniversite rektörlüğüne atanmasının iptali için Danıştay'a başvurdu.

Birgün'ün haberine göre, 70'ten fazla akademisyen, Melih Bulu'yu rektör olarak atanması kararının iptali için Danıştay'a başvurdu. Dava dilekçesinde atamanın Anayasal ilkeler ve hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Danıştay'a sunulan dilekçede, "Yapılan atama işlemi, Anayasal ilkeler ve kurallarla bağdaşmaktan uzak, hukuka aykırı bir işlemdir" denilirken "Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan takdir yetkisi maalesef kamu yararının aleyhine ve atama işleminin oluşturacağı etki gözetilmeden kullanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Dilekçede, Melih Bulu'nun siyasi geçmişine de dikkat çekilerek, Yükseköğretim Kanunu'nda rektörlük ataması için belirlenen "(Siyasi parti üyesi olan) öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına seçilemezler" koşulu vurgulandı.