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Boğaziçili 9 öğrenci tutuklanmıştı; savcı görevden alındı

Savcı Onur Rıfat Atılgan'dan alınarak, öğrencilerin adliyeye çıkarıldığı gün savcı Ergün Güçlü'ye verildi

05 Nisan 2018 12:36

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Afrin lokumu’ dağıtanlara tepki gösterdikleri için gözaltına alınan 15 öğrenciden 9’u çıkarıldıkları mahkemece ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 öğrenci ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.Dosya, öğrencilerin gözaltına alındıkları günden bu yana soruşturmayı yürüten Savcı Onur Rıfat Atılgan’dan alınarak, öğrencilerin adliyeye çıkarıldığı gün savcı Ergün Güçlü’ye verildi. 

Evrensel'den Cansu Pişkin'in haberine ögre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Ergün Güçlü, hazırladığı bir iddianamede Meclis’in üçüncü büyük partisi olan HDP’yi, ‘Terör örgütünün güdümünde siyaset yapan parti’ olarak nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef gösterilen ve ardından gözaltına alınan 15 öğrenci emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün savcılığa sevk edildi. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde savcılık işlemleri tamamlanan 15 öğrenci, tutuklama talebiyle İstanbul 6. ve 7. Sulh Ceza Hakimlikleri’ne sevk edildi. Öğrenciler hakkında verilen tutukluluk kararında ‘somut delillerin bulunduğu, soruşturmanın devam ettiği, delillerin tam olarak toplanmadığı, delil karartma ihtimalinin bulunduğu, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı’ gerekçe gösterildi. Herhangi bir örgüt lehinde değil, savaşa karşı barış sloganları attıkları için ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlaması yöneltilen öğrencilerin tutuklama gerekçelerinden biri de yapılan eylemin toplumda infial yaratacağının düşünülmesi. 

Boğaziçili öğrencilerin tutuklanmasına ilişkin gazetemize konuşan Eğitim Sen 6 No’lu Şube Başkanı Görkem Doğan, YÖK’ün öğrenci disiplin yönetmeliğini değiştirmek için harekete geçtiğini hatırlatarak, “Söz konusu değişiklikle YÖK, siyasi görüşleri hükümetle uyuşmayan öğrencileri okuldan uzaklaştıracak” dedi. 

Tutuklu öğrencilerin Türkiye’nin kronikleşmiş sorunu olduğuna ve Anayasal hak olan eğitim hakkının fiilen gasp edildiğine dikkat çeken Doğan, “Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin 9’unun tutuklanması ise alışılagelmişin dışında bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emriyle oldu. Polis raporu ile tutuklanan bu 9 öğrenci diğer öğrenci sorunundan geriye düştü. Cumhurbaşkanının emriyle verilmiş bu karar, YÖK’ün disiplin yönetmeliği değişikliğinin önünü de açacaktır” diye konuştu. 

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