"Boğaziçi yönetimi, zorunlu derslerin tam zamanlı öğretim üyeleri tarafından verilmesi kararı aldı"

Boğaziçi Üniversitesi'nde ders veren Anayasa Hukukçusu Serkan Köybaşı, kayyım yönetimin tüm zorunlu derslerin tam zamanlı öğretim üyeleri tarafından verilmesi kararı aldığını duyurdu.

Köybaşı, “Yani artık POLS 102 dersini veremeyeceğim” dedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Köybaşı şunları söyledi:

“Boğaziçi'nin kayyum yönetimi, tüm zorunlu derslerin tam zamanlı öğretim üyeleri tarafından verilmesi kararı almış.

Yani artık POLS 102 dersini veremeyeceğim. Bu sene o birbirinden parlak öğrencilerle tanışamayacak olmak üzüyor tabi. Ama elbet onlar gider, biz yine buluşuruz.”