Boğaziçi yönetimi, Can Candan’ın söyleşisini kampüse girişi yasağını sebep göstererek iptal etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atanan Naci İnci tarafından henüz rektör vekiliyken işine son verilen, 11 Ekim’de ise kampüse girişi yasaklanan Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni ve belgesel sinemacı Can Candan’ın katılacağı Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübünün (BÜSK) etkinliği okul yönetimi tarafından iptal edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde atanmış rektöre karşı protestolar sürerken, dün okul yönetimi bir yasak kararı daha aldı.

Gerekçe Can Candan'ın kampüs yasağı

BÜSK, 25 Ekim Pazartesi günü saat 18:30’da gerçekleşeceğini duyurdukları “Can Candan ile Belgesel Macerası” adlı söyleşinin, atanmış yönetim tarafından iptal edildiğini sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

BÜSK, yönetimin daha önce gerekli tüm izinleri aldıkları etkinliğin iptal edildiği kararını kendilerine, 22 Ekim Cuma günü Güney Kampüste yaşanan gözaltı olaylarından sonra akşam saatlerinde bildirildiğini ve gerekçe olarak da Candan’ın kampüse girişinin yasak olmasının gösterildiğini açıkladı.

Can Candan, sosyal medya hesabı üzerinden iptal kararına tepki verdi:

"Can Candan, sosyal medya hesabından iptal kararına tepki gösterdi: "Ben de bu keyfi, hukuksuz ve hak ihlali içeren kararı kabul etmiyorum! @UniBogazici beni öğrencilerimden kimse ayıramaz! #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz"