Boğaziçi ve Medeniyet Üniversitelerine 'FETÖ operasyonu': 72 kişi hakkında gözaltı kararı

Doğan Haber Ajansı (DHA), Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Boğaziçi ve Medeniyet Üniversitelerinin çalışanlarına yönelik bir operasyon düzenlendiğini ve 72 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu duyurdu. DHA, hakkında karar bulunanlardan 42'sinin gözaltına alındığını bildirdi.

DHA'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, operasyonda Boğaziçi Üniversitesi'nden biri profesör sekiz kişi ile Medeniyet Üniversitesi'nde 19 tıp fakültesi profesörü olmak üzere 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberde, gözaltı kararı verilenlerin çoğunun Fethullah Gülen Cemaati üyelerinin haberleşmek için kullandığı iddia edilen "Bylock" adlı cep telefonu uygulamasının kullanıcıları olduğunun öne sürüldüğü belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nden gözaltına alınanlar arasında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Çalışkan da bulunuyor. Çalışkan sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Çalışkan'ın gözaltına alındığını, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı Twitter üzerinden duyurdu.

Salıcı, kendi hesabından paylaştığı mesajda, "Koray Çalışkan az önce evinde gözaltına alındı. Gerekçe belli değil, ikameti belli bir akademisyen bir kez daha ifadeye davet edilemedi!" dedi.

Akademisyenliğinin yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Çalışkan, Kasım 2015 seçimlerinden önce CHP'den milletvekili aday adayı olabilmek için üniversitedeki görevinden istifa etmişti. Çalışkan, milletvekili adayı olamayınca akademisyenliğe geri dönmüştü.

Medeniyet Üniversitesi de Türkiye'nin 98; İstanbul'un ise dokuzuncu devlet üniversitesi olarak 2010 yılında kuruldu. Medeniyet Üniversitesi'nin kampusu Kadıköy'ün Göztepe semtinde bulunuyor.