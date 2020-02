Boğaziçi Üniversitesi'nin tutuklu öğrencileri aileleriyle görüştü: 36 gündür çocuğuma dokunamıyorum

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin operasyonu için lokum dağıtanları protesto etmelerinin ardından tutuklanan öğrencilerin aileleri dün çocuklarıyla görüştü. Tutuklu öğrenci Yaren Tuncer’in annesi Özgür Tuncer, “Çok özlüyorum. 36 gündür çocuğuma dokunamıyorum. Arada kalın bir cam var. Açık görüş iki ayda bir. Cinayet işleyenlere, uyuşturucu satanlara açık görüş hakkı veriliyor. Bu ülkede düşünce suçlusuysan yandın” diye konuştu. Esen Deniz Üstündağ’ın ablası Özlem Kösem ise, “Sağlık durumunun iyi olduğunu söylüyor ama kilo vermiş” dedi.

Güçlü olmaya çalışıyor

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Özgür Tuncer, kızının 18 yaşında bir ergen olduğunu belirterek, “Güçlü durmaya çalışıyor. Umutla bekliyor. Geçen hafta gözleri nemli bizden ayrıldı. Gözaltına alındığından beri hiç dokunamadım. Açık görüş iki ayda bir. Bayramlarda da açık görüş oluyormuş fakat 23 Nisan’da olmadı. 19 Mayıs’ta olursa diye umut ediyoruz. Dik durmaya çalışıyoruz ama olanlara anlam veremiyoruz. Mantığıma oturtamıyorum. Yoğun şüphe nedeniyle ergen bir çocuğu cezaevine atıyorsun. Adli suçlular teyzeye yengeye kadar görebiliyor. Biz bunları öğreniyoruz şoklar içerisindeyiz. Onlar ayda bir açık görüş yapabiliyor. Ben artık insanlarının kendilerine gelmelerini vicdanlarını dinlemelerini umuyorum. Bekliyoruz. Mutlaka adalet gelecektir” diye konuştu.

Sınavlara giremeyecek

Esen Deniz Üstündağ’ın ablası Özlem Kösem ise kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“24 yaşındaki bir kız çocuğu hayatı boyunca hiç görmediği bir yere giriyor. Bu nasıl olabilir? Annemin izlenimine göre rengi solmuş ve kilo vermiş. Kardeşimin uyutulmak üzere barınaktan aldığı üç bacaklı bir köpeği var. İyi bakılıyor mu? diye onu çok merak ediyor. Ağlıyor. Bol bol kitap okuyormuş. İçerde çok sıkılmış bir an önce sürecin bitmesini istiyor. Sınavlarına da giremeyecek. ‘İddianameniz bir an önce hazırlanacak çıkacaksınız’ dediğimiz zaman ‘çok ümitlenmeyin’ tarzında konuşuyor. İçerde muhtemelen onlara anlatıyorlar. Bir an önce Deniz’in sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesini istiyoruz.”

Tutuklu öğrenci Kübra Sağır’ın ablası Büşra Sağır ise kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sınavlara girebilmesi için avukatlarının ilgilendiğini söyledi.

Utku Çakırözer. Öğrencinin yeri cezaevi olamaz

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer cezaevinde tutuklu bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve gazetecileri ziyaret ederek, yaşadıkları sıkıntıları kamuoyu ile paylaştı. Öğrencilerin 7 kişilik koğuşta 30-40 kişi bir arada kaldıklarını dile getiren Çakırözer, “Gencecik üniversite öğrencileri bir protesto nedeniyle haksız biçimde tutuklanmalarının ilk gecesinde ölümle karşılaşmışlar. İlk kaldıkları koğuşta, bir başka tutuklu geçirdiği kalp krizi sonucu öğrencilerin gözleri önünde ölmüş. Hala bunun travmasını yaşadıklarını gözlemledim” dedi.

Ziyaretleri sonrasında TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Çakırözer, cezaevlerinde rekor sayıda üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, ‘’Gözaltı sürecinde terörist muamelesi yapılıyor. Hem gözaltı hem de tutukluluk süreçlerinde ters kelepçe takılıyor. Sınavlara katılmalarına izin verilmiyor, not ve kitaplarını kısıtlı alabiliyorlar” diye konuştu.

Öğrencilerin OHAL gerekçesiyle sınavlara katılmalarının engellendiğini de belirten Çakırözer, “Tutuklu öğrencilerin okullarında sınav dönemi. Ancak sınavlara katılma talepleri reddedilmiş. Diğer akademik çalışmalarını sürdüremiyorlar. Bu öğrencilerin yeri cezaevi olmamalı.”