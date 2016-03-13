Hürriyet gazetesi Yazı İşleri Müdürü Necdet Doğan, 'gözucuyla iyi haberler' adlı köşesinde, YGS'ye giren 2.5 milyona yakın öğrencinin en büyük hayalinin iyi bir üniversitede okumak istediğini belirterek, "İstanbul Boğaziçi Üniversitesi ise bu iyilerin başında geliyor. Boğaziçi niçin tercihlerin başında... Kimimiz “Eğitim kalitesi çok yüksek, mezunları kolay iş buluyor”, kimimiz de “Okulun Boğaz manzarasına bayılmış, çimlerde oturmayı, sohbet etmeyi düşlemiştir” diyebilir... " ifadelerini kullandı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, üniversiteye hazırlık sürecindeki lise öğrencilerine danışmanlık hizmeti vermeye başladığını duyuran Doğan, "YGS'ye girecekler arasından seçilen 130’una Boğaziçi öğrencisi olmayı biraz daha yakından tanıma olanağı sunulmuş. Koçlar, birlikte çalıştığı öğrencilere, onların hedeflerine ve kişisel ihtiyaçlarına göre destek vermiş. Kendi sınav döneminde yaşadıkları deneyimleri paylaşarak sınav stresini aşmalarına yardımcı olmuş. Program, haziran ayında yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasına kadar devam edecekmiş" diye yazdı.

Necdet Doğan'ın, "Boğaziçi Üniversitesi'nin neyi öğrenciyi motive eder" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Üniversiteye girişte birinci basamak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 13 Mart Pazar günü yapılacak.

Sınava girecek 2.5 milyona yakın öğrencinin en önemli hayali iyi bir üniversitede okumak olduğu kesin...

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi ise bu iyilerin başında geliyor.

Boğaziçi niçin tercihlerin başında... Kimimiz “Eğitim kalitesi çok yüksek, mezunları kolay iş buluyor”, kimimiz de “Okulun Boğaz manzarasına bayılmış, çimlerde oturmayı, sohbet etmeyi düşlemiştir” diyebilir...

Okuyan memnun, okuyup bitirenler daha da memnun.

Boğaziçili olmayı teşvik etmek için geçen yıl yeni bir program başlatılmış.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, üniversiteye hazırlık sürecindeki lise öğrencilerine“Öğrenci Koçluğu Programı” adıyla hayata geçirilen proje kapsamında danışmanlık vermeye başlamış.

Program geçen yıl ekim ayında pilot çalışma olarak tasarlanmış.

Önce danışmanlık yapacak üniversitenin çeşitli bölümlerinde okuyan 34 öğrenci seçilmiş, onlara gerekli eğitimler verilmiş.

Sonra, İstanbul’daki Galatasaray, Kabataş Erkek, Kadıköy Anadolu, Cağaloğlu Anadolu ve Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’nden; Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS)girecekler arasından seçilen 130’una Boğaziçi öğrencisi olmayı biraz daha yakından tanıma olanağı sunulmuş.

Koçlar, birlikte çalıştığı öğrencilere, onların hedeflerine ve kişisel ihtiyaçlarına göre destek vermiş.

Kendi sınav döneminde yaşadıkları deneyimleri paylaşarak sınav stresini aşmalarına yardımcı olmuş.

Program, haziran ayında yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasına kadar devam edecekmiş.

Şimdi, ilk sınav günü geldi çattı.

Pazar günü sınav bitince 130 öğrenciyi bulup, bu programın faydasını görüp görmediklerini sormak isterdim...

Böyle bir programı düşünen, planlayan, hayata geçiren başta BÜ Tanıtım Ofisi olmak üzere herkese teşekkürler...

En çok da buna zaman ayıran Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine...

Sağ olsunlar... Örnek olsunlar...

Oyuncak atölyesi mutluluk dağıttı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Samsun 19 Mayıs Gençlik Merkezi oyuncak atölyesinde gönüllü üyeler tarafından yapılan el emeği oyuncaklar, ilçede bulunan anasınıfı öğrencilerine dağıtılmış.

Haberi okuyunca miniklerin yaşadığı heyecanı, gözlerindeki mutluluğu inanın taa İstanbul’dan hissettim.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın himayesinde gerçekleştirilen proje kapsamında ilçede bulunan diğer anasınıfı öğrencilerine de oyuncak dağıtılacakmış.

İşaret dili yükseköğretimde seçmeli ders

İşaret dili eğitiminin, 2013 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Engelli Öğrenci Komisyonu’nun önerisiyle tüm yükseköğretim programlarına seçmeli ders olarak eklendiğini duymuş muydunuz?

Bu hafta DHA’nın geçtiği haberden öğrendik ki; Edremit Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu’nda 120 saatlik sertifikalı temel işaret dili eğitimi verilmeye başlanmış.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Selami Selvi, derse giren 30 öğrencinin engelli farkındalığını daha iyi anlayıp sonraki hayatlarında daha geniş bir kitle ile iletişim içinde olabileceklerini söylemiş ve eklemiş:

“7 akademik personelimiz de işaret dilini iyi bir şekilde öğrenerek, ileride bu dersi verme yetisine sahip olabilecek. Öğrencilerimiz için de oldukça önemli ve farklı ufuklar açabilecek bir çalışma oldu. Bu sosyal eğitim projesinin gerçekleşmesine olanak sağlayan Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Damar’a ve işaret dili eğitmeni Ceyda Akçay’a da teşekkür ediyorum.”

Türkiye’deki işitme engellilerin sayısını biliyorsanız, YÖK’ün aldığı ve uygulanan bu kararın ne kadar yerinde olduğunu anlarsınız.

Kutluyorum...

Herkesin her zaman iyi haberler alması dileğiyle…