Boğaziçi Üniversitesi’ne AB’den 1.1 milyon Euro

T24 - İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün Dr. Stefan Fuss liderliğinde sunduğu ‘MBG-BRIDGE’ adlı proje, Avrupa Birliği (AB) 7’nci Çerçeve Programlarından ‘REGPOT’ (Bölgesel Potansiyel) kapsamında desteklenecek.

REGPOT projesi, 1.1 milyon Euro bütçesi ile 3.5 yıl sürecek. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Proje, Almanya’dan The German Cancer Research Center, The Max-Planck Institute for Biochemistry, Belçika’dan The Flamish Institute for Biotechnology ve İngiltere’den The Babraham Institute gibi saygın araştırma merkezleriyle yapılacak ortak çalışmalar aracılığı ile Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün tüm elemanlarının Avrupa’daki ekiplerle olan entegrasyonunu sağlamlaştıracaktır.”