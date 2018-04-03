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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: 15 kişiye tutuklama talebi

Özden ATİK / İstanbul, DHA - BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırıldığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye getirilen 15 öğrenci, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan t

03 Nisan 2018 21:11

Özden ATİK / İstanbul, DHA - BOĞAZİÇİ Üniversitesi\'nde Afrin\'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırıldığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye getirilen 15 öğrenci, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
Boğaziçi Üniversitesi\'nde 19 Mart\'ta çıkan olayların ardından gözaltına alınan 16 öğrenciden, 15\'i bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca dosya üzerinden işlemleri tamamlanan öğrenciler, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye gönderildi. Tutuklanması talep edilen 15 öğrenci, nöbetçi mahkemece sorgulanacak. 

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