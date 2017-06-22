T24 LogoT24 Logo
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde seçilmeden atanan rektöre, mezuniyet töreninde protesto

Rektörlük seçimlerinde en çok oyu Gülay Barbarosoğlu almıştı

22 Haziran 2017 12:23

Geçtiğimiz yıl rektör ataması ve protestolarla gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi'nde, mezuniyet törenine öğrencilerin tepkisi damga vurdu. Rektör Mehmed Özkan konuşma yaptığı sırada öğrenciler kürsüye sırtını döndü.

Özkan sahneye çıktığı sırada kürsüye sırtını dönen öğrenciler, alkışlarla da protestolarını sürdürdü. Protestoya töreni izleyen veliler de destek verdi.

Rektör Özkan, Cumhurbaşkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmıştı. Özkan, rektörlük seçimlerinde aday değildi. Rektörlük seçimlerinde en çok oyu alan Gülay Barbarosoğlu’nun atanmamasına öğrenciler ve akademisyenler tepki göstermişti. (DHA)

 

ETİKETLER

rektöröğrenciüniversiteprotestoMehmed ÖzkanBoğaziçi Üniversitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24