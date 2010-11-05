-BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE ERDOĞAN'A PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 05.11.2010 - Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grup, üniversitede çeşitli açılışlara katılacak olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti aleyhine gösteri yapıyor. Üniversitenin Güney Yerleşkesi meydanında toplanan grup, Başbakan Erdoğan'ı üniversitede istemediklerine ilişkin ve AK Parti karşıtı çeşitli pankartlar açarak, sloganlar attı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polislerce çember içine alınan grup, bir süre oturma eylemi yaptı. Polisin biber gazı sıkarak dağıtmak istediği grup, birbirine kenetlenerek dağıtma girişimini engelledi. Başbakan Erdoğan'ın da giriş yaptığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci gösterisi devam ediyor.