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BBC Türkçe

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Afrin lokumu' protestosundan ötürü gözaltına alınan 9 öğrenci tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Afrin bölgesine gerçekleştirilen askeri operasyona destek için lokum dağıtan öğrencileri 'İşgalin ve katliamın lokumu olmaz' yazan bir pankartla protesto ettiği için gözaltına alınan 15 öğrenciden 9

29 Nisan 2018 20:30

Boğaziçi Üniversitesi'nde geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Afrin bölgesine gerçekleştirilen askeri operasyona destek için lokum dağıtan öğrencileri 'İşgalin ve katliamın lokumu olmaz' yazan bir pankartla protesto ettiği için gözaltına alınan 15 öğrenciden 9'u tutuklandı.

DHA'ya göre nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan 15 öğrenciden 9'unun "PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Hakimlik diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Öğrenciler geçtiğimiz günlerde evlerine ve yurt odalarına düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

19 Mart Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin harekâtına katılan askerler için lokum dağıtan öğrencilere, başka bir grup öğrenci 'İşgalin ve katliamın lokumu olmaz' yazılı pankart açarak tepki göstermişti.

İki öğrenci grubu arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlarla ilgili yaptığı bir konuşmada, "O komünist, o vatan haini terörist gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz" demişti.

Erdoğan ayrıca şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu üniversitenin içinde bu tür teröristler olduktan sonra onlar bu markaya leke sürüyor. Şu anda üzerine üzerine gidiyoruz, bu terörist öğrencileri bulup çıkarıp gereğini yapacağız. Üniversitelerimizdeki hocaların da çok daha dikkatli olması gerekir. Bu öğrencilerle hocaların iltisakı olduğunu belirlediğimiz anda onlarla ilgili de gereğini yaparız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi öğrencileri, "Hükümetin güvenlik politikalarını eleştirmek terör örgütü propagandası değildir" ve "Gözaltına alınan arkadaşlarımızın fikrini ifade etme hakkını savunuyoruz" demişti.

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