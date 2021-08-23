Boğaziçi Üniversitesi Yurtdışı Mezunlar Topluluğu: Naci İnci derhal istifa etmeli

Boğaziçi Üniversitesi Yurtdışı Mezunlar Topluluğu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine rektörlüğe Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi atamasına ilişkin olarak, "Naci İnci derhal istifa etmeli" açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada, "Kayyum Melih Bulu’nun vekili Naci İnci'nin 20 Ağustos gecesi yayınlanan hukuksuz bir kararname ile Erdoğan tarafından üniversitemiz rektörlüğüne kayyum olarak atanmasını kabul etmiyoruz. Kayyum rektör yardımcısı iken, akademisyenleri işten atarak, öğrencilere soruşturmalar açarak okulumuza verdiği onarılmaz zararlara hep birlikte şahit olduk. Üniversite bileşenlerinin organize ettiği, toplamda 5000 seçmenin katıldığı oylamalarda en fazla ret oyunu alan Naci İnci'nin atanması üniversitemizin iradesini hiçe saymaktır, üniversitemize bir saldırıdır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin yüzde 95’inin, öğrencilerin yüzde 83’ünün, çalışanların yüzde 62’sinin ve biz yurtiçi ve yurtdışı mezunların yüzde 89’unun kesinlikle reddettiği bir kişi rektör olamaz. Erdoğan yönetimi Boğaziçi Üniversitesi’ni iktidar yörüngesine almak, bilimsel özerkliğini yok etmek, sıradanlaştırmak istiyor. Biz, Boğaziçi Üniversitesi yurtdışı mezunları olarak, diğer bileşenlerle birlikte buna izin vermeyeceğiz. Özgür, özerk, katılımcı kamu üniversitesi talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu vesileyle, ülkedeki tüm üniversitelerde de bütün bileşenlerin kendi seçimlerini yaparak, iradelerini ifade etmeye davet ediyoruz. Naci İnci sen bizim rektörümüz değilsin! Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz!"