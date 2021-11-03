Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Rektör Naci İnci'nin kararıyla kapatıldı

Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Rektöre Naci İnci'nin kararıyla kapatıldı.

Bilim ve felsefe kitaplarını çeyrek asırdır okuyucuyla buluşturan Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Naci İnci’nin kararıyla kapatıldı.

Boğaziçili öğrencilerin kurduğu Boğaziçi TV sayfası haberi, “Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, atanmış yönetim tarafından kapatıldı” diyerek duyurdu.

Yayınevi fizik, matematik, iktisat, tarih, siyaset, sosyoloji, psikoloji ve felsefe gibi pek çok alanda yazılan kitapları yaklaşık çeyrek asırdır basımını yapıp okuyucuyla buluşturuyordu.

Yayınevinin web sitesinde kuruluş amacı şu şekilde açıklanmıştı:

“Üniversitede üretilen bilginin geniş kitlelere ulaştırılmasını hedefleyen Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Boğaziçi Üniversitesi Vakfı tarafından desteklenmektedir.

Ülkenin kültür ortamına katkılarda bulunmak, üniversitede üretilen / derlenen bilgilerin topluma iletilmesinde köprü oluşturmak ve toplumsal sorunlara hızlı ve güncel yanıtlar üreten bir yapı haline gelmek Yayınevi'nin öncelikli amaçlarıdır.

Profesyonel bir anlayışla yayıncılık yapan Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, farklı alanlardan gelen bilimcilerden oluşan Yayın Kurulu tarafından yönetilmektedir.

Yayımlanmak üzere yayınevine ulaşan öneriler titizlikle değerlendirilip uygun bulunduğunda programa alınmaktadır. Yayımlanacak kitapların seçimi ve değerlendirilmesi sırasında konularının uzmanı hakemlerden de destek alan Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi çok geniş bir yelpazede yayın yapmaktadır. Kitapların yanı sıra çeşitli konularda periyodik yayınları da mevcuttur.”