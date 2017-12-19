Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın spor adamı ödülü Fikret Orman\'ın

Fikret Orman: \"İmzalar atılmadan kesin ifade kullanmak doğru değil\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen Spor Ödülleri 2017 Ödül Töreni, Boğaziçi Üniversitesi Güney Yerleşkesi\'nde bulunan Albert Long Hall\'de yapıldı.

Geceye Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları, Fenerbahçe Doğuş Genel Menajeri Maurizio Gherardini ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

Gecede ödül alanlar şu şekilde:

Yılın spor yöneticisi: Fikret Orman

Yılın takımı: Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı

Yılın antrenörü: Zeljko Obradovic

Yılın en iyi basketbolcusu: Bogdan Bogdanovic

Yılın en iyi voleybolcusu: Zhu Ting

Yılın en iyi bireysel sporcusu: Ayşe Begüm Onbaşı

Yılın en iyi çıkış yapan futbolcusu: Cengiz Ünder

Yılın en iyi çıkış yapan takımı: Göztepe

Yılın en iyi spor programı: Spor Servisi

Yılın en iyi spor yorumcusu: Mehmet Demirkol

Spor Kardeşliği ödülü: Türkiye Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı - Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı - Mehmet Ali Ravi - Kadir Dalkıran- Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı - Zeytinburnu Buz Hokeyi Takımı

Yaşam Boyu Ödül Töreni: Erdoğan Arıpınar

Özel başarı ödülü: Ramil Guliyev

Fair Play ödülü: Yasin Sülün - Batuhan Erikli - Göztepe U19 Futbol Takımı

Boğaziçi Üniversitesi Spor Elçisi: Ozan Bayrak

FİKRET ORMAN: \"İMZALAR ATILMADAN KESİN İFADE KULLANMAK DOĞRU DEĞİL\"

\'Yılın Spor Yöneticisi\' dalında ödül alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ödül için Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine teşekkür etti. Basın mensuplarına da kısa bir açıklama yapan Orman, \"Vida konusunda yeni bir gelişme yok. Bizim çok istediğimiz bir oyuncu. İnşallah da Beşiktaş\'ta forma giyecek. İmzalar atılmadan kesin ifadeler kullanmak doğru değil, önümüzdeki günler netleştirir her şeyi\" dedi.

Başkan Orman şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak da, \"Daha çok var. Devre arası henüz gelmedi. Önümüzdeki hafta Sivas\'la oynayacağız. Takımlar birbirine çok yakın puanda. Bu da lige güzellik katıyor. Biz üst üste 3\'üncü şampiyonluğumuzu almak istiyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fikret Orman\'ın açıklamaları

- Ödül töreninden detaylar