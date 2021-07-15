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BBC Türkçe

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı

15 Temmuz 2021 04:24

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Melih Bulu, 2 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti.

Bulu'nun göreve atanmasının ardından, rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Protestolara diğer üniversitelerden de destek gelmişti.

https://www.youtube.com/watch?v=1dquYfeo4BE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Ga65_Gr-Cjk

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MelihKararnamesi
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