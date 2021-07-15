Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevden alındı

\n <p>Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı. </p><p>Karar <a rel="nofollow" href="https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210715M1-2.pdf">Resmi Gazete'de </a>yayımlandı. </p><p>Melih Bulu, 2 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti.</p><p>Bulu'nun göreve atanmasının ardından, rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmişti. </p><p>Protestolara diğer üniversitelerden de destek gelmişti. </p><p><a rel="nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=1dquYfeo4BE&feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=1dquYfeo4BE&feature=youtu.be</a></p><p><a rel="nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=Ga65_Gr-Cjk">https://www.youtube.com/watch?v=Ga65_Gr-Cjk</a></p>\n