Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden iki yeni fakülteye tepki: Anti-demokratik bir karar; üniversitenin iradesi hiçe sayılmıştır

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, 6 Şubat tarihli Resmi Gazete’de çıkan Cumhurbaşkanlığı kararı ile üniversiteye iki yeni fakülte kurulması kararını, “12 Eylül Askeri Rejimi’nen sonra ilk defa Boğaziçi Üniversitesi’nde dayatılan bu karar ile üniversitenin iradesi hiçe sayılmıştır” diyerek eleştirdi.

Söz konusu kararı “anti-demokratik” olarak değerlendiren öğretim üyeleri, kararın üniversite akademik kurullarının bu yönde bir talep ve hazırlığı olmadan ve üniversite senatosunun onayı alınmaksızın verildiğini kaydetti.

Söz konusu fakültelerin üniversitenin uzun vadeli stratejik planları arasında yer almadığına dikkati çeken öğretim üyeleri, “Dahası yeni fakülte kurmak için YÖK ile üniversitemiz arasında gerçekleşmesi gereken müzakere ve planlama süreçleri de yürütülmemiştir. Bu adımla anayasamız tarafından akademik özerklik ilkesi bir kez daha açık şekilde ihlal edilmiştir. Kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz bugün burada yeni fakültelerle ilgili kararın iptalini ve bir kez daha atanmış rektörün istifasını talep ediyoruz. Üniversitemizdeki polis ablukasının kalkmasını, tutuklu ve ev hapsindeki öğrencilerin özgür bırakılmasını istiyoruz” taleplerinin ifade edildiği açıklamada, “Ülkemizdeki tüm üniversiteleri kapsayacak bir demokratik reform süreci çağrısını da kamuoyu önünde yineliyoruz” denildi.

Ayrıca öğretim üyeleri, “Osman Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra’ya yönelik yapılan saldırıyı” esefle kınadı.

Açıklama metni şöyle: