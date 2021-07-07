Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, TBMM'de parti temsilcileriyle görüştü

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden bir heyet TBMM'de temsil edilen partilerin temsilcilerini ziyaret ederek okuldaki son gelişmeler hakkında bilgi verdiler ve görüş alışverişinde bulundular.

Dün CHP, DEVA, HDP ve TİP ile görüşen heyet, bugün İyi Parti ve AKP ile bir araya geldi.

İlk olarak HDP'yi ziyaret eden heyet, Eş Başkanlar Pervin Buldan, Mithat Sancar ve milletvekilleri Garo Paylan ile bir araya geldi. Ardından DEVA Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu ile görüşen heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri Özgür Özel, Yunus Emre, Sibel Özdemir ile bir toplantı gerçekleştirdi. Heyet dünkü ziyaretlerini TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve milletvekili Sera Kadıgil ile görüşerek sonlandırdı.

Görüşmelerine bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekilleri İsmail Tatlıoğlu ve Ümit Özlale ile devam eden Heyet, AKP'den Naci Bostancı ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Öğretim üyeleri, 2 Ocak 2021 tarihinde yapılan rektör ataması ve hukuki prosedür gereği gibi işletilmeyip üniversite kurullarının kararı olmadan kurulan iki yeni fakülte ile sadece eğitimin değil, üniversitenin geleceğinin de tehlikeye girdiğini belirttiler.

Bu tehlike karşısında kaygı ve taleplerini dile getiren öğrenci ve öğretim üyelerinin orantısız bir polis gücü ve şiddetli müdahalelerle karşı karşıya kaldığını ifade ettiler.

Son altı ayda üniversiteye verilen hasarın Türkiye'nin geleceğini oluşturan öğrencilere ve kamuya verilen zarar olduğunu belirten öğretim üyeleri, eğitim-öğretim koşullarının acilen normale dönmesini ve ülkemiz gençlerinin nitelikli eğitim hakkının korunmasını istediler.

Öğretim üyeleri ayrıca tüm kamu üniversitelerinin anayasa ve yasalarda tanımlandığı gibi akademik ve idari özerkliğe kavuşturulması, üniversite yönetiminde yetki ve sorumlulukların paylaşılması ve kararların akademik birimlerin katılımıyla alınmasının bilimsel özgürlük, nitelikli eğitim ve nitelikli üniversitenin vazgeçilmez önkoşulları olduğunu dile getirdiler.

Görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten heyet, Boğaziçi Üniversitesi ve onu dünyanın en iyi üniversiteleri arasına taşıyan değerlerin korunması gerektiğini vurguladı.