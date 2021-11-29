Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davası ertelendi

Boğaziçi eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle "Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla yargılanan 52 öğrencinin davası 21 Şubat 2022 tarihine ertelendi.

Evrensel'de yer alan habere göre; rektör atamalarına karşı demokratik ve özerk üniversite talebiye düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katıldıkları için yargılanan öğrencilerin davası 21 Şubat 2022 tarihine ertelendi.

52 öğrencinin "Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla yargılandıkları davanın ikinci duruşması İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, savunma yapan sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, vareste tutulma taleplerinin kabul edilmesine, yurt dışındaki sanıkların savunmalarının alınması için istinabe yazılmasına ve mazeretsiz duruşmaya gelmeyen sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.