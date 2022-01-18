Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davası ertelendi

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle biri araştırma görevlisi 11'i öğrenci olmak üzere 12 kişinin yargılandığı dava, bilirkişi raporunun beklenmesi amacıyla 24 Mart'a ertelendi.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle biri araştırma görevlisi 11'i öğrenci olmak üzere 12 kişinin yargılandığı dava, bilirkişi raporunun beklenmesi amacıyla 24 Mart'a ertelendi.