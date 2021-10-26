Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci 14 öğrenci hakkında tedbir kararı aldırdı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, 14 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi hakkında 6284 sayılı yasaya dayanarak tedbir kararı aldırdı.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, İnci, protesto eylemlerine devam eden öğrencileri Emniyet’e şikâyet etmiş, bu dilekçe sonunda gözaltına alınan 14 öğrenciden Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen tutuklanmıştı. Geçen hafta da özel güvenlik tarafından öğrencilerin açtığı çadır kaldırılmış, polis okula girerek 45 öğrenciyi gözaltına almıştı.

6284 sayılı yasa nedir?

6284 sayılı yasayla şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin korunması amaçlanır ve şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler sıralanır. Yasanın amacı fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik şiddeti önleyecek tedbirlerin alınmasıdır.