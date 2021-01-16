Boğaziçi Üniversitesi'nin 71.1 milyon liralık SGK borcu Sayıştay raporunda

Sayıştay, üniversitelerin mali durum raporlarını yayınladı. “Kayyım rektör” tartışması süren Boğaziçi Üniversitesi’nin, SGK’ya 71.1 milyon liralık borcu dikkati çekti. Borç, 2020 sonunda 85 milyon liraya çıktı. 2021’de 100 milyon lirayı aşması bekleniyor.

Sözcü’den Sultan Uçak imzalı habere göre, raporda 32 milyonluk borca 10,5 milyon lira faiz de eklenince, borç 43 milyon liraya yükseldiği belirtiliyor. Raporda göre, 2019'da 49.4 milyon liraya ulaşan ana borç, 21.7 milyon lira faizle 71.1 milyon lira olmuş. 2020 yılı aralık ayı sonunda Boğaziçi'nin SGK borcu 85 milyon lirayı aştı. Üniversite 2019 yılındaki 365 milyon liralık bütçesinin, 192 milyonunun personel gideri olmak üzere 334 milyonunu kullanmış.

SGK borçları için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ödenek onayı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kaynak ayırması gerekiyor. Onay ve ödenek gelmeden borçlar ödenemiyor. Öte yandan Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 131 devlet üniversitesinden SGK borçlarını bildirilmesini istedi. Boğaziçi Üniversitesi'nin, 85 milyon lira borç bildirdiği öğrenildi. “2021'e kesinlikle borç bırakılmayacak” diye uyarılan üniversiteler, SGK borçlarını Ankara'ya göndermeye başladı.