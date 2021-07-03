Boğaziçi Üniversitesi'ne girişler güvenlik ve sağlık nedeniyle kısıtlandı!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasına karşı başlatılan protesto eylemleri 6'ncı ayını doldururken, 5 Temmuz Pazartesi gününe kadar üniversiteye girişlere kısıtlama getirildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle yeni yılın ilk gününde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, kendisine karşı başlatılan protestolar için "Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak" demişti.

180 gündür akademisyenlerin protestolarını sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'ne girişlere kısıtlama getirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, "Kampüsümüzde oluşan güvenlik ve sağlık riskleri sebebiyle 5 Temmuz 2021 Pazartesi saat 07.00'ye kadar kampüs girişleri kısıtlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.