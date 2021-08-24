Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Köroğlu: Naci İnci, kayyım olarak çalışacağını gösterdi, vazgeçmiyoruz; 3 sene de gersekse bu tavrı sürdüreceğiz

"Tüm Türkiye’de rektör belirleme süreci değişmelidir"

Doç. Dr. Köroğlu, Melih Bulu’nun görevden alınması konusunda “Orada bir üniversitenin bileşenleri olduğunu hatırladık: Hocaları, çalışanları, mezunları. Ondan sonra Melih Bulu’nun görevden alındığını gördük. Bu direnişin bir başarısıydı. Orada bir iletişim kurmaya çalıştık. Dedik ki ‘var olan sistem yanlıştır, bir kişinin atamasıyla üniversiteye yönetici belirlenemez’ Tüm Türkiye’de rektör belirleme süreci değişmelidir ve bununla bağlantılı olarak YÖK kanunu değişmelidir, kalkmalıdır. Bunu savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Naci İnci, üniversitenin üniversite olarak korunmasını sağlamak için çalışmadı"

Doç. Dr. Köroğlu, Prof. Dr. Naci İnci’ye karşı olan güvensizlik hakkında “Çünkü Naci İnci bir kayyım olarak çalışacağını rektör yardımcısı ve rektör vekili olarak daha önce gösterdi. Üniversitenin üniversite olarak korunmasını sağlamak için çalışmadı. Üniversiteye zarar verdi. Naci İnci bir öğretim üyesini dünyaca ünlü olan 14 yıldan fazladır hocalık yapan belgesel yönetmeni Can Candan’ı saçma sapan hukuka aykırı bir metinle işinden etti. Şimdi böyle bir insan bize getiriliyor ve deniyor ki ‘bakın Boğaziçi içinden bir hoca, yetkinliği ve liyakati de var, ünlü bir fizikçi, yayınları var, siz bunu kabul edin’ Biz bunu kabul edemeyiz” diye konuştu.