Boğaziçi Üniversitesi'nden 97 öğrenciye dava açıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla paylaşan protestolarda gözaltına alınan 108 öğrenciden 97'sine dava açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanan eski AKP milletvekili aday adayı Melih Bulu'yu protesto eylemleri sırasında 1 Şubat'ta gözaltına alınan 108 öğrenciden 97'si hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 75 sayfalık iddianame hazırlandı.

Bianet’in haberine göre 75 sayfalık iddianamede, sanıkların “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmamak Sureti ile 2911 Sayılı Yasa’ya Muhalefet” suçundan cezalandırılması talep edildi.

97 öğrenci hakkında açılan davanın iddianamesinde, “Beşiktaş ve Sarıyer İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının ve Valiliğin pandemi nedeniyle eylem ve etkinlikleri yasaklamasına rağmen öğrencilerin basın açıklaması için toplandığı” ifade edildi. İddianamede, “şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğunun tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşıldığı” iddia edildi.

108 kişinin 97’sine belirtilen nedenler gerekçe gösterilerek dava açılırken 10’u hakkında ise aynı suçlamayla yürütülen bir dava olduğundan, bir kişinin de 18 yaş altı olması nedeniyle dosyalarının ayrıldığı bildirildi. Pandemi kuralları gerekçe gösterilerek öğrenciler hakkında açılan davada delil olarak ise protestolarda taşıdıkları bez bayrak, pankart ve broşürler gösterildi. İddianame İstanbul 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının tarihi ise henüz belirlenmedi.