Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar sürüyor; akademisyenler bir kez daha Melih Bulu'ya sırt döndü

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto etmeye devam ediyor. Bugün Rektörlük binası önünde bir araya gelen akademisyenler bir kez daha Bulu’ya sırt döndü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'li Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne atamasına karşı başlayan protestolar devam ediyor.

Güney Kampüs'te Rektörlük binası önünde bir araya gelen akademisyenler Bulu’ya karşı başlattıkları sırt dönme eylemine devam etti.