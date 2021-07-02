Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'ya karşı protestolar 6'ncı ayını doldurdu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasına karşı başlatılan protesto eylemleri 6'ncı ayını doldurdu.

Melih Bulu'nun "6 ayda biter" dediği Boğaziçi Üniversitesi protestoları, bugün 6'ncı ayını doldurdu.

Akademisyenler, protestoların 180. gününde bu kez üniversitenin Güney Kampüsü'nde bulunan Rektörlük Binası'ndaki nöbetleri için Kuzey Kampüsü'nden yürüyüş başlattı. Alkışlar ve sloganlar eşliğinde yürüyen akademisyenler bugün de rektörlüğü arkalarını dönerek nöbetlerini tamamladı.

Akademisyenler, 6 aydır sürdürdükleri direnişe, çektiği fotoğraflar ve videolarla verdiği destek için Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Can Candan'a mum çiçeği hediye ettiler. Boğaziçi Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü (BÜFOK) ise Onur Haftası'nda açmak istedikleri serginin engellenmesine dair hazırladıkları bildiriyi okudu.

Akşam saatlerinde öğrenciler, taleplerini yineledikleri bir basın açıklaması yaptıktan sonra Güney Kampüs'te çadır eylemine başladı. Onlarca öğrencinin çadırlarını kurarak destek verdiği protestonun talepler yerine gelene kadar devam edeceği vurgulandı.

Güney Kampüs'te öğrencilerin çadırlarıyla sürdürdükleri eylemle ilgili Twitter'da #GitmiyoruzKalıyoruz hashtagi açıldı.

Öğrenciler, taleplerini şöyle sıraladı:

"1- Başta Melih Bulu olmak üzere; Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez ve Gürkan Kumbaroğlu'ndan oluşan kayyum kadro ve tüm kayyumlar derhal istifa etsin.

2- Hukuksuzca davalar açılan tüm arkadaşlarımızın dava süreçleri sonlandırılsın.

3- Üniversite rektörleri, üniversitelerin tüm bileşenlerinin dahil olduğu bir seçim ile belirlensin.

4- Okulumuza açılmaya çalışılan kayyum fakülte kararları geri çekilsin.

5- Usulsüzce kapatılan BÜLGBTİ+ Çalışmaları Kulübü'ne kulüp statüsü geri verilsin.

6- CİTÖK ofisini fiilen durdurmaya yönelik tüm kararlar geri çekilsin.

7- Kampüslerimizi abluka altına alan polis okulu terk etsin.

8- Bir darbe kurumu olan Yüksek Öğretim Kurumu kapatılsın.

9- LGBTİ+ öğrenciler ve tüm LGBTİ+ların temel insan hakları ve anayasal hakları tanınsın.

10- Hocalarımız Feyzi Erçin ve Ecmel Ayral'ın sözleşmeleri derhal yenilensin."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle yeni yılın ilk gününde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, kendisine karşı başlatılan protestolar için "6 ayda biter" açıklamasını yapmıştı. Bulu, "Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak" demişti.