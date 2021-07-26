Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin nöbeti 30'uncu haftasına girdi

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak Prof. Melih Bulu 'nun atanmasıyla başlayan protestolar devam ediyor. Direnişin 30'uncu haftasında akademisyenler bir kez daha rektörlük binasına sırtlarına döndü.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 Ocak günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu'nun görevden alınmasının ardından da devam ediyor. 30'uncu haftasına giren direniş boyunca her iş günü Rektörlük binası önünde nöbet tutan akademisyenler, 134'üncü kez Rektörlük binasına sırtlarını döndüler.

Akademisyenlerin açıklaması şu şekilde:

"Bugün 26 Temmuz 2021, Pazartesi, Boğaziçi Üniversitesi'nde direnişin 30. Haftasına girildi. Bugün direnişin 204. günü. Melih Bulu'nun görevden alınması ve rektör yardımcısı Naci İnci'nin vekaleten rektör olarak atanmasının ve İnci'nin Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü Öğretim Görevlisi Can Candan'ı görevden almasının on ikinci günü.

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek arkalarını 134. kez rektörlük binasına döndüler. Akademisyenler, nöbet boyunca ellerinde üzerinde "Can Candan Yalnız Değildir" değildir yazan Can Candan fotoğrafları taşıdılar ve nöbetin ardından Candan'ın fotoğraflarını Rektörlük binasının kapısına yapıştırdılar. Akademisyenler asılsız gerekçeler ile hukuksuz bir şekilde görevden alınan meslektaşlarına destek olmak için oturma eylemi de başlattılar ve Candan görevine iade edilene kadar her gün Rektörlük binası önünde eylemlerine devam edeceklerini açıkladılar."