Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin nöbeti 220. gününde

Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 Ocak 2021'de Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu'nun görevden alınmasının ardından da devam ediyor. Akademisyenlerin direnişi 32'inci haftasına girdi. Boğaziçili akademisyenler 220. gününde bir araya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler.

Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde "Feyzi Erçin Yalnız Değildir", "Cemre Baytok İşine Geri Dönsün" yazan dövizler ve üzerinde "Can Candan Yalnız Değildir" yazan Can Candan fotoğrafları taşıdılar. Akademisyenler nöbetlerinin ardından Can Candan işten çıkarıldığı gün başlattıkları ve Rektörlük binası önünde gerçekleştirdikleri oturma eylemine devam ettiler.