Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerin nöbeti 185. gününde

Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 40. haftasında akademisyenleri eylemlerine devam etti. Üniversitedeki direnişin 185. gününde akademisyenler bir araya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler ve eski rektör Melih Bulu'nun ardından rektörlüğe atanan Naci İnci'yi protesto ettiler.

Akademisyenler, nöbetlerinin ardından güz dönemi derslerinin başlaması nedeniyle açıklama yaptı. Üniversitede son 10 aydır yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekilen açıklamada "Ya kendi bağımsız düşüncesini inşa etmekten aciz, umutsuz genç kuşaklara razı olacağız, ya da ülkemize ve içinde yaşadığımız dünyaya daha demokratik, daha eşitlikçi ve daha nitelikli bir gelecek hazırlayabilecek özgür ve özgüven sahibi gençler yetiştireceğiz. Hangisini seçeceğimiz konusunda bizim bir kuşkumuz yok" denildi.

Akademisyenlerin açıklaması şöyle:

"Akademisyenlerin % 95’inin reddettiği rektör yardımcısı atandı"

"Boğaziçi Üniversitesi’ne 1 Ocak 2021’de bir gece yarısı kararnamesiyle rektör atanmasının üzerinden 10 ay geçti. Atanan rektör, yine yukarıdan verilen bir kararla görevden alınınca, yerine akademisyenlerin % 95’inin reddettiği rektör yardımcısı atandı. YÖK'e resmi başvurularını yapmış olan 17 rektör adayımızın hiçbiri görüşmeye dahi çağrılmadı. Kurum bileşenlerinin görüşlerinin bir defa daha hiçe sayıldığı, tek bir merciin kararıyla tepeden inme bir atama gerçekleştirilmiş oldu. Naci İnci, üniversiteye ve akademik özgürlüklere o güne kadar verilmiş olan hasarları katlayarak arttırmaya namzet olduğunu hiç vakit kaybetmeden gösterdi.

"Boğaziçi Üniversitesi hiç olmadığı kadar büyük bir tehdit altında"

Bugün, yeni dönemin başladığı bu 6 Ekim günü, Boğaziçi Üniversitesi hiç olmadığı kadar büyük bir tehdit altında. Üniversitemizin bulunduğu mekanla ilgili sit kararı bir gecede kaldırıldı. Ne öğretim üyelerinin, ne öğrencilerin, ne de kampüsün geleceği güvenli ellerde. Rektörlük, üniversiteyi var eden tüm ilkeleri ve işleyiş usullerini alt üst ediyor. Üniversite yönetilemiyor, var olan kurullar işletilmiyor; ortak akıl üretilmiyor; üniversitenin eğitim ve araştırma kalitesi, çoğulcu ve demokratik kültürü darbe üstüne darbe alıyor.

Liste fevkalade uzun olmasına rağmen, vekalet döneminin başından itibaren yeni atanan rektörün üniversiteye verdiği hasarlardan en önemlilerini burada tekrar hatırlatmakta fayda var:

-Kurumumuzun tarihinde hiç görülmemiş bir şekilde bir hocamız görevden alındı.