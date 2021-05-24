Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerin eylemleri sürüyor: Kampüsler, güvenlik kameraları ve polislerle çevrelendi

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasına yönelik protestolar sürerken kampüse çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirildiği ve çevreye de polis yığıldığı öğrenildi. “Boğaziçi Direnişi” eylemlerine katılan bir grup öğrencin evini de önceki gece polis bastı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Boğaziçili öğrenciler sosyal medyadan takılan kameraları paylaşarak tepki gösterdi. #BuluBiziGözetliyor etiketiyle Twitter’dan paylaşılan mesajlarda, “Boğaziçi’nde kampüs çevresi ağır silahlı polislerle, içi de kameralarla donatıldı. Kampüslerde her yerde sivil ve güvenlik dolu olması yetmedi, okulun her köşesine kameralar takıldı. Boğaziçi gözaltında” ifadelerine yer verildi. Boğaziçi Dayanışması ise “Okulumuzu açık cezaevine dönüştürme yolunda icraatlarına devam eden Bulu şimdi de kampüs kapılarını değiştirip kamera sayısını artırıyor. O kapılar da kameralar da sonunu değiştiremeyecek!” dedi.

Evlere baskın

“Boğaziçi Direnişi”ne katılan 10 öğrencinin evine baskın düzenlediği ancak öğrencilerin evde olmadığı öğrenildi. “İfade eksikliği” nedeniyle gözaltına alınan öğrenci, Devrimci Öğrenci Birliği ve Birleşik Gençlik Meclisleri üyesi Çağlar Karabulut serbest bırakıldı.