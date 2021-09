Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın derslerine son verildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde sinema ve belgesel alanında dersler veren akademisyen Can Candan'ın dersine son verildi.

Üniversiteye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Melih Bulu'nun atanmasının eylemler başlamış, 500'den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı.

1 Ocak'ta göreve getirildiğinden beri öğrenci, mezun ve akademisyenlerin protesto ederek istifaya çağırdığı Bulu, dün yine Erdoğan'ın kararıyla görevden alınmış; okulun rektörlüğüne Bulu'nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci vekaleten atanmıştı.

Melih Bulu görevdeyken üç akademisyenin dersine son vermişti.

Her gün akademisyenlerin rektörlük binası önünde gerçekleştirdiği eylemlerin fotoğraflarını yayınlaması, direnişe ve öğrencilere verdiği destekle bilinen Can Candan, Twitter hesabı üzerinden Naci İnci'nin kendisine Boğaziçi'ndeki görevine, 'vekaleten' son verdiğine dair bir yazı gönderdiğini kaydetti.

Boğaziçili akademisyen şunları kaydetti:

"Naci İnci, bugün bana 2007'den bu yana öğretim görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi'ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan 'vekaleten' son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum."

Akademisyen ve öğrencilerden destek

Rektör vekilinin görevden alma yazısını yayınlamasının ardından başta Boğaziçi Üniversitesi'ndeki meslektaşları ve öğrencileri olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı Dr. Can Candan'a destek verdi.

Doçent Dr. Tolga Sütlü, "Can hocam, yapılacak tek bir değerlendirme var; biliyorsunuz ki kayyumlar gidecek, biz kalacağız. O aynı kendisinden önceki kayyum gibi yapayalnız kalacak ama #CanCandanYalnızDeğildir" derken Doçent Dr. Zeynep Gambetti, "Naci İnci, Melih Bulu'yu aratmayacak. 2 gün içinde önce Feyzi Erçin'in derslerine son verdi, sonra Can Candan hocamızı hem ihraç ediyor hem de disiplin soruşturması açıyor! Boğaziçi'ne siyasi saiklerle çökenlerin tamamı hesap verecek" yorumunda bulundu.

Profesör Cem Say ise kendi hesabından "Can Hoca'nın 'suçu', her gün rektörlüğün önündeki duruşumuzu fotoğraflamak. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" yazarak Dr. Candan'a destek verdi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajlarla hiçbir hocalarını yalnız bırakmadan mücadeleye devam edeceklerini duyurdular.