Boğaziçi Üniversitesi mezunları, 5 bin imza ile rektör Melih Bulu'yu istifaya çağırdı

Boğaziçili akademisyenleri, rektörlük binasına sırtlarını dönerek rektör Melih Bulu’yu protesto etmeye devam ederken, eylemlerinin 68. gününde “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.

Akademisyenlerin eylemi sonrası Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi (BÜİM) de 5 bin mezunun imzaladığı açıklamayı nöbetlerin de yapıldığı Üstün Ergüder Meydanı’na sererek kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada 5 maddeye yer verildi. Mezunlardan 2 kişi de bu açıklamayı okuyarak “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.

Açıklamada, “Kamunun yüksek yararı ve üniversite kurumunun işlevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için, katılımcı ve demokratik bir seçimin önünü açmak üzere, Melih Bulu’nun bir an önce görevinden istifa etmesini talep ediyoruz” denildi.

“Bu mücadele halkın vicdanında da çoktan kabul görmüş bir mücadeledir. Melih Bulu bu sese kulak vermelidir” diye konuşan mezunlar, özerk üniversite taleplerini hukuk mücadelesiyle de sürdüren öğretim görevlilerinin, rektör atamasına ve yeni fakülte açılmasına karşı Danıştay’da açtıkları davaların da takipçisi olduklarını vurguladı.

Basın açıklamasıyla birlikte üzerinde imzacıların isim ve mezuniyet yıllarının bulunduğu listeyi Güney Meydan’da rektörlük önüne yayarak sergileyen mezun grubu, bildiri metnini ve imza kampanyasını ilgili tüm kurumlara ve milletvekillerine ileteceklerini duyurdu.