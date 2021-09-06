Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci, bu kez 'çevrimiçi' protesto edildi

Çevrimiçi düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci öğrenciler tarafından protesto edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün "154. Mezuniyet Töreni" çevrimiçi olarak yapıldı. Atanmış Rektör Naci İnci'nin konuşmasının da yer aldığı YouTube videosu, yorumlara kapatıldı. Ancak Boğaziçililer, videodaki "beğenmeme" butonuna basarak İnci'yi protesto ettiler.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri ise hazırladıkları videoyla İnci'yi eleştirdi. "Parçası olduğumuz 154. Mezuniyet Töreni'nde rektör ünvanıyla yer alacak Naci İnci için bir video hazırladık" ifadesiyle yapılan paylaşımda "Yeni kayyım rektör Naci İnci kimdir?" sorusu yanıtlandı.