Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne dekan atanacak Prof. Dr. Selami Kuran, AİHM’de mülakatı geçememiş

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne dekan atanacağı öğrenilen Prof. Dr. Selami Kuran’ın, 2018’de 3 adayla birlikte girdiği AİHM Yargıçlarını Seçme Komisyonu mülakatında “yetersiz bulunduğu” ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’in haberine göre, Prof. Dr. Selami Kuran, Ankara tarafından görev süresi 1 Mayıs 2017’de dolan Işıl Karakaş’ın yerine AİHM yargıçlığı için Avrupa Konseyi’ne gönderdiği üç isimden biri oldu. Bu listedeki diğer isimler Necati Polat ve Esra Gül Dardağan idi. Adaylar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi AİHM Yargıçlarını Seçme Komisyonu’nda ayrı ayrı mülakattan geçti. Komisyon, mülakatlar sonucunda AKPM’ye “adaylar yetersiz bulunduğu için listeyi reddetme” tavsiyesinde bulundu. Ancak mülakatlar sonrasında üç adaydan sadece “Selami Kuran’ın yetersiz bulunduğu” ortaya çıktı.

Kuran'ın mülakatta 10 üzerinden 4 aldığı iddia edildi. Yanıtlar gizlilik esası sebebiyle açıklanmadı. Ardından Prof. Kuran, Strasbourg’da başlayan genel kurul toplantıları öncesinde AKPM Komisyonu ve Başkanlık Divanı’na dilekçe yollayarak adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Bir süre sonra Prof. Selami Kuran, bir televizyon kanalına neden çekildiğini, “Aday olarak gösterildikten sonra orada yapılan toplantılara iştirak ettim. Burada iki aşama söz konusudur. Teknik aşamayı çok iyi bir şekilde geçtim... İkinci aşama Avrupa Parlamenterler Birliği’nden gelen bir heyet önünde oluyor. Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sorular soruldu... Bu sorularak karşılık olarak ben de ‘Burada hukukçu kimliğim ile bulunuyorum’ diyerek karşılık verdim. ‘Sizin sorularınız hukuki sorular olması lazım’ dedim... Politize olmuş, tamamen siyasallaşmış şekilde hareket eden bir yer. Türkiye’ye karşı önyargıları devam ediyor. Ben de siyasi bir yerde olmak istemediğim için adaylıktan çekildim...” diye açıkladı.

Kuran’ın adaylıktan çekilmesi önemli, çünkü kurallar üç adayın da yeterli olmasını şart koşuyor. Türkiye’nin listesinin üçüncü kez reddedilmesinin ardından Kuran’ın AİHM yargıç adaylığından çekilmesiyle Türkiye’nin listesinin AKPM oylamasında reddedilmesi önlendi. Ardından Türkiye’nin Kuran’ın yerine yeni bir isim belirleyerek konseye sundu.