Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliğine Nedim Malkoç atandı

Boğaziçi Üniversitesinde Genel Sekreterlik görevine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanı Nedim Malkoç atandı.

Üniversiteye Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolarda 500'ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmış, öğretim üyeleri Güney Kampüs'te rektörlüğe sırt dönme eylemi başlatmıştı.

Daha önce akademik kariyerinin hiçbir noktasında Boğaziçi'yle bir ilişkisi olmayan Malkoç, bu atamayla Bulu'nun yakın çalışma ekibinde yer alacak.

"Eski Cumhurbaşkanı danışmanı Şeref Malkoç'un akrabası"

Boğaziçi TV'nin Twitter hesabından duyurulan haberde de şu ifadeler kullanıldı:

"Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Nedim Malkoç getirildi. Osmanlı Eğitim Ocakları Kocaeli şube başkan vekilliği de yapmış Malkoç, ayrıca cumhurbaşkanı eski başdanışmanı ve kamu denetçisi Şeref Malkoç'un akrabası."

Malkoç: Tecrübe ve birikimimi Boğaziçi Üniversitesi'nde kullanmak istiyorum

Yeni göreviyle ilgili Gazete Gebze'ye konuşan Malkoç şunları söyledi:

"Bugüne kadar çalışmaktan gurur duyduğum Sağlık Bilimleri Üniversitesi ailesine, bugünlere gelmemde büyük emeği olan SBÜ Rektörü değerli hocam Prof. Dr. Cevdet Ördel'e, bana güvenen ve beni bu göreve layık gören Boğaziçi Üniversitesi Rektörü değerli hocam Prof.Dr. Melih Bulu'ya teşekkür ederim. İnşallah, Allah bizi utandırmaz, bugüne kadar yapmış olduğum görevlere ek olarak bu görevi yapmaya da bizi nasip eder.

"Sağlık Bakanlığı ile yapılan afiliasyon protokollleri çerçevesinde 62 hastanenin öğretim üyesi atamalarını gerçekleştirirken ben de bu işin başında önemli bir rol aldım. Bu tecrübe ve birikimimi Boğaziçi Üniversitesi'nde kullanmak istiyorum. İnşallah Allah bu görevimde muvaffak eder."