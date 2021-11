Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin eylemi 254. gününde

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri "Kabul etmiyoruz", "Vazgeçmiyoruz" pankartlarını taşıyarak rektörlük binasının önündeki protestolarına bugün de devam ettiler. Akademisyenler, rektörlük binasına sırtlarını dönerek eylemlerini gerçekleştirdikten sonra öğrenciler Rektörlük kapısına bugün de "Kayyumluk" yazan pankartı yapıştırdılar.

Boğaziçi Üniversitesi direnişi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak atamasıyla başlamıştı. Melih Bulu'nun görevden alınmasından sonra Naci İnci göreve atandı. Fakat bu atama da protestoların sona ermesini sağlayamadı.

Akademisyenler arkalarını 169. kez rektörlük binasına döndüler

Boğaziçili akademisyenler 254. kez yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 14 Eylül 2021, Salı. Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 37. haftası. Bugün direnişin 254. günü. Naci İnci’nin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir şekilde rektör olarak atanmasının yirmi beşinci, 30 Temmuz günü gerçekleştirdiğimiz destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci’nin rektör vekili iken Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü Öğretim Görevlisi Can Candan’ı görevden almasının elli dokuzuncu günü. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek arkalarını 169. kez rektörlük binasına döndüler. Nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz” “Vazgeçmiyoruz”, "Feyzi Erçin Yalnız Değildir", "Cemre Baytok İşine Geri Dönsün" yazan dövizler ve üzerinde "Can Candan Yalnız Değildir" yazan Can Candan fotoğrafları taşıyan akademisyenler, nöbetlerinin ardından Can Candan’ın işten çıkarıldığı gün başlattıkları oturma eylemine devam ettiler."